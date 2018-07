Capitão da Nova Zelândia sofre lesão e será desfalque na Copa das Confederações

A seleção neozelandesa sofreu uma baixa de peso para a disputa da Copa das Confederações. Nesta quinta-feira, a federação de futebol do país anunciou que o meio-campista Winston Reid, capitão da equipe, está fora da competição por conta de uma importante lesão no joelho.

Jogador do West Ham, Reid vinha acusando dores no joelho nas últimas partidas pelo time inglês. Ele foi diagnosticado com um problema ósseo no local e precisará ser submetido a cirurgia para corrigi-lo, o que o deixará afastado dos gramados por cerca de três meses.

"Tenho sofrido com esta lesão pelas últimas seis semanas e não melhorou nada. Obviamente, estou realmente decepcionado por perder a Copa das Confederações, mas se eu fosse lá e jogasse, não melhoraria", declarou Reid. "Fizemos tentativas nas últimas três semanas com métodos diferentes, para ver se reagiria de alguma forma, mas infelizmente não aconteceu."

Sem o jogador de 28 anos, o técnico Anthony Hudson perderá um jogador de confiança para a competição e já anunciou que o atacante Chris Wood, do Leeds, será seu capitão. A Nova Zelândia está no Grupo A da Copa das Confederações, ao lado de Portugal, México e da dona da casa Rússia, sua adversária na estreia dia 17 de junho.

"São notícias decepcionantes. Não apenas para nós, mas para ele (Reid) também. Pude ouvir na sua voz o quanto ele queria jogar. Ele tem sido importante para esta equipe há muito tempo e tinha amigos e parentes indo assisti-lo. Era um torneio que nosso capitão queria jogar. Não apenas disputar, mas fazer algo significante", disse Hudson.