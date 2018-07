Capitão da Portuguesa, Valdomiro reclama do presidente do clube

Rebaixada na Série B do Campeonato Brasileiro sendo a lanterna da competição, a Portuguesa iniciou o Campeonato Paulista com uma história bastante diferente. Neste domingo, mesmo atuando fora de casa, a Lusa venceu a Ponte Preta, por 3 a 2, graças a um gol marcado nos acréscimos do segundo tempo. Ainda sob a euforia do êxito, o capitão do time, Valdomiro, utilizou a imprensa para fazer um desabafo contra o presidente do clube, Ilídio Lico.

"Essa vitória mostra que a Portuguesa não é minha nem do presidente, é do torcedor. O presidente não aparece, muito menos dá satisfação, faz sete meses que eu não recebo um real. Se eu estou aqui jogando é por respeito a Portuguesa, porque eu gosto de jogar aqui. Tem jogador que faz quase um ano que não recebe salários", desabafou o zagueiro.

Apelidado de "Valdomito" pelos torcedores, o zagueiro é um dos poucos remanescentes do rebaixamento para a Série B em 2013. Desde esse período, ele é o capitão do time e um dos principais líderes dos jogadores.

As críticas do capitão aumentam as expectativas de um impeachment do presidente Ilídio Lico. No dia 23 de fevereiro, os conselheiros da Lusa irão votar a proposta da oposição para a derrubada do dirigente do cargo máximo do clube. Ilídio não teria mais nenhum respaldo da Federação Paulista de Futebol(FPF), onde supostamente pretendia se apoiar.