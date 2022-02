Capitão da seleção de futebol da Ucrânia defende soberania do país em meio à crise com a Rússia

O lateral-esquerdo Oleksandr Zinchenko, capitão da seleção de futebol da Ucrânia, defendeu nesta terça-feira a soberania do país, em postagem publicada nas redes sociais.

"Meu país pertence aos ucranianos e ninguém nunca poderá se apropriar disso", escreveu o jogador do Manchester City, em meio às tensões militares e diplomáticas no Leste Europeu.

"Não vamos nos entregar. Não posso ficar de lado e não falar disso. Todo o mundo civilizado está preocupado com a situação do meu país, o país em que nasci, cresci e que defendo as cores com a seleção. Um país que tentamos honrar e desenvolver. Um país cujas fronteiras devem ficar intactas", completou Zinchenko.

O lateral do Manchester City defendeu a equipe nacional da Ucrânia em 48 jogos e foi capitão durante a realização da Eurocopa, no ano passado. As declarações de Zinchenko foram dadas um dia depois do presidente da Rússia, Vladimir Putin, reconhecer a independência das autoproclamadas repúblicas de Donetsk e Lugansk, localizadas no leste do território ucraniano. / EFE