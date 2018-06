Capitão da seleção mais jovem da Copa, Mikel diz que a Nigéria tem 'energia'

Equipe com a média de idade mais baixa desta edição da Copa do Mundo, com 25,9 anos, a Nigéria não se intimida por causa da falta de experiência do elenco e promete "energia", de acordo com John Obi Mikel. Aos 31 anos, o meio-campista é o convocado mais velho da sua seleção para disputar o Mundial, o segundo da carreira dele após participação em 2014.

"Somos um time muito jovem e temos de jogar sem pressão. Há energia na nossa equipe, vamos lutar e estamos determinados para nos sairmos bem. Sabemos que nós podemos", disse o jogador, que em 2017 se transferiu do Chelsea para o clube chinês Tianjin TEDA.

A estreia da Nigéria no Mundial será contra a Croácia, às 16 horas (de Brasília) deste domingo, em Kaliningrado. A seleção adversária conta com jogadores famosos em clubes de ponta na Europa, como Luka Modric, do Real Madrid, e Ivan Rakitic, do Barcelona, mas nada que assuste o goleiro Francis Uzoho, titular da seleção nigeriana aos 19 anos.

"É importante conseguir algo nesse jogo. A Croácia tem jogadores de primeiro nível, em times grandes de ligas importantes. Mas a Copa do Mundo é um torneio diferente", afirmou o arqueiro do Deportivo La Coruña, clube pelo qual o nigeriano disputou duas partidas na última temporada do Campeonato Espanhol.

Depois do confronto com a Croácia, a Nigéria vai enfrentar a Islândia, no dia 22, em Volgogrado, e terminará participação no Grupo D contra a Argentina, no dia 26, em São Petersburgo.