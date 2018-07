Capitão deve desfalcar Eintracht até o fim da temporada

Spycher rompeu o ligamento do joelho esquerdo na sexta-feira na derrota por 2 a 0 para o Borussia Moenchengladbach, na abertura da 30.ª rodada do Campeonato Alemão.

O médico do clube, Matthias Feld, avalia que o jogador ficará longe dos gramados por até seis semanas. Como a atual temporada termina no início de maio, o zagueiro terá poucas chances de voltar a defender a camisa do Eintracht antes do fim do campeonato nacional.

Apesar da lesão no joelho, Spycher deverá estar recuperado a tempo de defender a seleção da Suíça na Copa do Mundo da África do Sul, em junho. Os suíços vão iniciar a preparação para o Mundial no dia 25 de maio.