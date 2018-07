Capitão dinamarquês vira baixa nas Eliminatórias da Euro

O zagueiro central, que atualmente joga pelo Brondby, da Dinamarca, após ter atuado por oito anos e meio pelo Liverpool, lesionou a virilha no último domingo, em partida contra o Hobro, pelo Campeonato Dinamarquês.

Por meio de um comunicado, a Federação Dinamarquesa de Futebol informou que descartou a presença de Agger na partida diante dos sérvios porque o risco de a lesão se agravar "seria muito grande".

A Dinamarca lidera o Grupo I das Eliminatórias da Eurocopa, com quatro pontos ganhos, mesmo depois de ter caído por 1 a 0 diante de Portugal, em casa, na rodada passada da competição. Os portugueses estão na terceira posição da chave, com três pontos, atrás também da Albânia, vice-líder com os mesmos quatro pontos dos dinamarqueses.