Capitão do Aston Villa é diagnosticado com leucemia

O Aston Villa anunciou nesta sexta-feira que seu capitão, o búlgaro Stiliyan Petrov, de 32 anos, foi diagnosticado com leucemia, um tipo de câncer nos glóbulos brancos do sangue. Trata-se do segundo caso seguido de doença grave no futebol inglês nas últimas duas semanas.

O primeiro foi o meia Fabrice Muamba, que deu um susto na torcida do Bolton ao sofrer um mal súbito no coração no gramado durante partida da Copa da Inglaterra. Depois da parada cardíaca, Muamba já demonstra claros sinais de recuperação.

Petrov, por sua vez, foi diagnosticado com leucemia após ser submetido a exames nesta sexta. Ele passou a sentir febre depois do jogo contra o Arsenal, no último sábado, pelo Campeonato Inglês, e foi encaminhado para testes médicos.

"Esperamos compreender melhor a situação atual de Stiliyan e agimos rapidamente para dar todo o suporte para o jogador e sua família", anunciou o Aston, em nota. "Stiliyan é um jogador querido por todos e ele terá do Aston todo o amor e apoio necessários para sua recuperação".

Petrov foi contratado pelo Aston em 2006 após passar pelo Celtic, da Escócia. Pela seleção da Bulgária, ele alcançou a marca de 100 jogos no ano passado, durante as Eliminatórias da Eurocopa.