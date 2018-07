Capitão do Borussia Dortmund prorroga o seu contrato O Borussia Dortmund anunciou nesta terça-feira a renovação do contrato do seu capitão, Sebastian Kehl, que firmou acordo para defender o atual campeão alemão por pelo menos mais uma temporada. O compromisso acertado com o volante de 32 anos ainda prevê a opção de renová-lo posteriormente até junho de 2014. O contrato anterior que ele tinha com o clube expiraria no final desta temporada.