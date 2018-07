Capitão do Botafogo vê duelo contra o líder Palmeiras como 'desafio'

O Botafogo se acostumou à tranquilidade. Passou mais de um mês e meio sem perder, invencibilidade que chegou ao fim na quarta-feira à noite, quando perdeu da Chapecoense por 2 a 0 em pleno Estádio Luso-Brasileiro, sua casa no Brasileirão. A possibilidade de reabilitação é diante do líder Palmeiras, domingo, em pleno Allianz Parque.

Mas o fato de pegar o melhor time do campeonato não desanima o capitão Joel Carli. Pelo contrário. "Não há melhor desafio maior do que ir à casa do líder e sair com três pontos. Temos que trabalhar muito para esse jogo de domingo. Acho que será um jogo complicado, mas é um tipo de jogo que gosto de jogar, até pela importância da partida", afirmou o zagueiro argentino.

Para Carli, o momento é deixar para trás a derrota para os catarinenses. "Não tenho muito o que falar. Todos ficaram tristes, tínhamos a obrigação de ganhar e não conseguimos. Mas estamos bem e estamos confiantes. Temos que trabalhar forte e nos preparar para um grande jogo contra o Palmeiras."