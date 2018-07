Capitão do Corinthians, Alessandro se diz 'privilegiado' no Mundial

TOYOTA- No Corinthians desde 2008, Alessandro tem uma oportunidade a partir desta quarta-feira de colocar mais uma vez o seu nome na história do clube. Escolhido pelo técnico Tite para ser o capitão do time no Mundial de Clubes, o lateral-direito será o responsável por levantar a taça do torneio, que está sendo realizado no Japão, caso o time se consagre campeão. Nesta terça, ele admitiu que sua responsabilidade é grande como representante do Corinthians, mas garantiu estar concentrado apenas na estreia da equipe na competição.

"Estou representando, junto com o time, muita gente, a diretoria, o torcedor em um momento importante. A preparação nossa é para o jogo de amanhã, dar nosso melhor amanhã, claro que é importante almejar o título, mas vamos nos concentrar em fazer um bom jogo, estamos preparados", disse, nesta terça-feira, em Toyota, antes do último treinamento do Corinthians para a semifinal do Mundial de Clubes contra o Al Ahly, do Egito.

Alessandro foi contratado pelo Corinthians em 2008, logo após o rebaixamento da equipe para a Série B. Assim, ele garantiu que nem pensava em chegar tão longe com o clube. "Não imaginava, tamanho é esse privilégio nesse momento histórico que é para mim. É um momento de responsabilidade, de alegria, de prazer", comentou.

O lateral-direito garantiu que ainda não pensa em uma possível final diante do Chelsea e tenta se concentrar apenas no Al Ahly. "Não tem como pensar no Chelsea, temos um adversário difícil amanhã, a gente precisa se concentrar nesse jogo, a gente respeita o adversário", afirmou.

Impressionado com o apoio dos corintianos, Alessandro apontou a grande presença de torcedores no Japão como mais um fator de motivação para a disputa do Mundial. "O torcedor veio de longe para transmitir força positiva e é importante, 10, 15 mil torcedores. Isso passa a ser um ponto importante", disse.

ÚLTIMO TREINO

Nesta terça-feira, o Corinthians fez no Toyota Stadium o último treinamento antes do jogo contra o Al Ahly, que será disputado às 8h30 (horário de Brasília) desta quarta. Apenas os primeiros 15 minutos da atividade foram liberados para a imprensa, quando o técnico Tite realizou um trabalho de movimentação.

O Corinthians já está confirmado para o jogo desta quarta-feira e vai entrar em campo com a seguinte escalação: Cássio; Alessandro, Chicão, Paulo André e Fábio Santos; Ralf, Paulinho, Danilo e Douglas; Emerson e Guerrero.