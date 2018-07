Capitão do Grêmio, Maicon culpa 'erro bobo' por derrota para o Fluminense

No lance, o estreante Ronaldinho Gaúcho fez lançamento do meio-campo e a bola sobrou para Marcos Júnior, praticamente sem marcação no lado direito do campo. Dentro da área, ele bateu com tranquilidade para anotar o único gol da partida.

"São erros bobos, um gol bobo que sofremos. Tem que acompanhar. Não podemos acreditar que o companheiro vai na bola, que vai tirar. Tomamos o gol, mais uma vez", reclamou Maicon, que substituiu recentemente Rhodolfo como o novo capitão do time.

Outros jogadores consideraram injusta a expulsão de Walace no início da segunda etapa. No entanto, James Freitas, que substituiu o suspenso Roger Machado na beira do gramado, minimizou a perda durante o jogo.

"Na realidade a derrota não vem por conta da expulsão. Mesmo com inferioridade tivemos oportunidades. A derrota ocorreu pela circunstância do jogo. O Brasileiro tem jogos difíceis. Em igualdade de atletas já seria complicado aqui, imagina com um a menos", ponderou.

