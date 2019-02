Capitão do Inter e jogador da seleção nos anos 1960, Sadi morre aos 76 anos

O Internacional perdeu um dos ídolos da sua história. Nesta quarta-feira, o clube gaúcho confirmou o falecimento do lateral-esquerdo Sadi Schwerdt, que se destacou com a camisa do time na década de 1960 e também possui passagens pela seleção brasileira. Ele sofreu um enfarte há duas semanas, estando internado desde então em um hospital de Porto Alegre.

"O Sport Club Internacional lamenta com profundo pesar o falecimento do ex-jogador colorado Sadi Schwerdt. O velório ocorre a partir das 11h desta quarta-feira (27/02), no cemitério João XXIII, capela 5, com enterro marcado para as 18h", anunciou o clube gaúcho.

Sadi estava com 76 anos e se profissionalizou em 1961 pelo Inter, sendo emprestado no ano seguinte ao Athletico-PR. No time gaúcho, fez parte do elenco na conquista de três títulos estaduais, em 1961, 1969 e 1970. E também foi o capitão do time em diversas oportunidades, tendo sido titular no jogo de abertura do Beira-Rio em 1969.

Ele foi convocado para a seleção brasileira em 1965, também sendo lembrado para a equipe nacional em 1968, para uma excursão pelo futebol europeu e também para compromissos na América do Sul e no País. Naquele ano, inclusive, fez um gol contra o Uruguai, em amistoso realizado no Pacaembu.

Em 1967 e 1968, Sadi foi eleito o melhor lateral-esquerdo no futebol brasileiro. E em 1971 se transferiu ao Corinthians, tendo disputado dez partidas pelo clube paulista. Mas uma fratura na perna em abril de 1972, sofrida em acidente de carro, atrapalhou a sua continuidade no futebol, o levando a se aposentar naquele mesmo ano.

Afastado do futebol, Sadi foi vereador em Porto Alegre, pelo MDB, de 1973 a 1982. "Jogador de muito vigor físico e personalidade, após o término da carreira nos gramados entrou para a política como vereador e também atuou como radialista", afirmou o Inter em nota oficial.