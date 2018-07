Capitão do Liverpool, Henderson fratura o pé e para por dois meses

A situação do Liverpool não é boa neste início de temporada. Além do início irregular no Campeonato Inglês e na Liga Europa, o time inglês perdeu neste sábado seu capitão. O meia Jordan Henderson foi diagnosticado com uma fratura no pé direito e, por isso, ficará afastado dos gramados por oito semanas.

Henderson, de 25 anos, sofreu a lesão no treino da última sexta-feira. Submetido a exames, viu o diagnóstico desanimador. O longo período de afastamento - praticamente dois meses - se deve ao fato de que o jogador precisará ser submetido a uma cirurgia, que acontecerá já nesta segunda.

O próprio Henderson foi quem confirmou a necessidade da cirurgia, através de uma mensagem nas redes sociais. "Estou muito desapontado e frustrado com o diagnóstico da lesão, mas vou trabalhar duro para estar de volta o mais rápido possível", escreveu em sua página no Twitter.

A lesão foi mais um baque na temporada para o meia, que já não atuava pelo Liverpool desde o dia 17 de agosto, quando sofreu uma contusão no calcanhar. Henderson chegou a ir para os Estados Unidos realizar tratamento antes de voltar aos treinos, quando sofreu a nova lesão.