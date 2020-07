Capitão do Liverpool, Henderson sofre lesão e perde reta final da temporada

Uma das referências do Liverpool, o meia e capitão Jordan Henderson não defenderá mais a equipe nesta reta final da temporada europeia. O jogador sofreu uma lesão no joelho esquerdo e perderá as últimas partidas da equipe inglesa, que já conquistou o título nacional, mas ainda busca recordes.

Henderson se machucou no segundo tempo da vitória do Liverpool sobre o Brighton, por 3 a 1, na quarta-feira. De acordo com o técnico Jürgen Klopp, o caso não é grave e não exige cirurgia. Mas, por precaução, a comissão técnica decidiu tirar o jogador de combate neste final de temporada.

Leia Também Diretor do Corinthians admite excesso de contratações e diz que alertou Andrés Sanchez

"Ele não vai mais jogar nesta temporada. Mas estou bem otimista de que estará conosco no início da nova temporada", declarou o treinador, nesta sexta.

Eliminado da Liga dos Campeões e das copas nacionais, o Liverpool se sagrou campeão inglês por antecipação no dia 25 de junho. Foi o primeiro título do tradicional clube inglês na era Premier League, a liga criada no início dos anos 90.

Mas, mesmo com o troféu assegurado, o Liverpool ainda tem metas para esta temporada. O clube tem recordes a bater no Inglês. O clube já detém a marca de ser a equipe que conseguiu assegurar matematicamente o título mais depressa - isso ainda na 31ª rodada.

Agora quer bater o recorde de maior número de pontos em uma temporada (é de 100 e já tem 92), maior vantagem para o segundo colocado (é de 19 pontos e atualmente tem 23 para o Manchester City) e o maior número de vitórias (é de 32 e até agora já foram 30).