Capitão do Milan, Montolivo é operado e pode perder o restante da temporada

O meia Riccardo Montolivo foi submetido neste sábado a cirurgia para reconstruir o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e corre risco de perder todo o restante da temporada pelo Milan. Pelo que explicou o clube, em comunicado, a operação, realizada pelo médico Herbert Schoenhuber em uma clínica em Milão, foi bem sucedida.

Montolivo, de 31, titular da seleção italiana e capitão do clube rubro-negro, se machucou aos 30 minutos do primeiro tempo do clássico contra a Espanha, quinta-feira, pelas Eliminatórias da Copa, depois de receber uma dura falta por trás, cometida pelo zagueiro Sergio Ramos. O defensor, pelo Twitter, disse estar "muito triste" com a lesão do colega e desejou a ele "toda a força".

De acordo com o Milan, a expectativa é que Montolivo fique afastado dos gramados por seis meses. Se não tiver nenhuma complicação, ele voltaria a treinar em abril. A temporada vai até a segunda semana de maio. O meia participou como titular dos sete jogos que o clube fez pelo Italiano até aqui.

Essa é a segunda grave lesão de Montolivo em dois anos. Em maio de 2014, às vésperas da Copa do Mundo, o meia sofreu uma fratura na tíbia e foi cortado da seleção italiana que disputaria o Mundial. Ele só conseguiu retornar aos gramados em dezembro daquele ano.