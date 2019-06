Capitão do Napoli, Insigne vê traição se Sarri aceitar ser técnico da Juventus

Desde que a Juventus anunciou a saída do técnico Massimiliano Allegri, no último dia 17, as especulações sobre o novo comandante da equipe de Cristiano Ronaldo giraram em torno de dois nomes: Antonio Conte e Maurizio Sarri. O primeiro, que já dirigiu até a seleção italiana, acertou contrato com a Inter de Milão e o segundo pode deixar o Chelsea para assumir o comando do time de Turim.

A possível ida de Sarri à Juventus já causou reações negativas em Nápoles, onde o técnico nasceu e comandou o time da cidade, o Napoli, por três temporadas - entre 2015 e 2018 - para depois trabalhar no Chelsea. Capitão da equipe napolitana e convocado pela seleção para dois jogos pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2020, o atacante Lorenzo Insigne disse nesta quarta-feira que será uma traição se o treinador for para a atual octocampeã nacional.

"Sarri na Juventus para nós (napolitanos) seria uma traição e espero que ele mude de ideia", afirmou o jogador, em uma entrevista coletiva no centro de treinamento da seleção italiana, em Coverciano, na região da Toscana. A Itália, líder do Grupo J das Eliminatórias com 100% de aproveitamento após duas rodadas, jogará neste sábado contra a Grécia, em Atenas, e na próxima terça-feira contra a Bósnia-Herzegovina, em Turim.

"Mas tem que levar em conta que Sarri é profissional e o Napoli lhe deu tudo. Foi importantíssimo para mim em muitos pontos de vista. Se for para a Juventus será ruim para nós, mas não posso reprovar nada. É uma decisão dele", comentou Insigne, outro natural de Nápoles e ídolo da torcida por sair das categorias de base do clube.

O atacante revelou que mantêm contato com Sarri e o parabenizou na semana passada após o Chelsea conquistar o título da Liga Europa. "Fiquei muito feliz. No final da partida mandei mensagens para ele e para o Jorginho (volante brasileiro naturalizado italiano, que também deixou o Napoli e foi para o clube inglês)", disse Insigne.