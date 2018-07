Capitão do Schalke fará cirurgia em mandíbula fraturada Benedikt Hoewedes, capitão do Schalke 04, precisará passar por uma cirurgia em uma mandíbula fraturada e ficará afastado por algumas semanas depois de se machucar na vitória de 3 x 1 de sua equipe sobre o Stuttgart, resultado que deixou o Schalke empatado com o Bayern de Munique na liderança da primeira divisão alemã.