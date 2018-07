Capitão do tetra, Lahm anuncia aposentadoria da Alemanha

O capitão da Alemanha, Philipp Lahm, anunciou o fim de sua carreira pela seleção cinco dias depois de conquistar a Copa do Mundo no Brasil. Aos 30 anos, o jogador encerra sua trajetória pelo time nacional após 10 anos, somando 113 partidas. Nos três mundiais que disputou, Alemanha (2006), África do Sul (2010) e Brasil (2014), o versátil atleta do Bayern de Munique jogou em uma posição diferente: lateral-esquerdo, lateral-direito e volante, respectivamente.

"Ao longo da última temporada, cheguei a decisão de deixar seleção após a Copa do Mundo ", disse Lahm em declarações publicado pela Associação Alemã de Futebol (DFB) em seu site oficial.

Lahm acrescentou que comunicou sua decisão ao técnico Joachim Löw e ao presidente da Federação Alemã, Wolfgang Niersbach, na última segunda-feira. "Estou feliz e grato que o fim da minha carreira vitória jogo internacional na Copa do Mundo ", disse Lahm.

Niersbach revelou que ao falar com o lateral/meio-campista não viu sinais que a decisão será reconsiderada. "Eu percebi muito rapidamente que era impossível fazer ele reconsiderar. Em dez anos na seleção ele foi não só um grande jogador, mas também um exemplo para os outros ", disse o presidente em um comunicado.

A chanceler alemã, Angela Merkel, também agradeceu ao capitão do tetra pelos serviços prestados à seleção e celebrou que ao menos o jogador pode encerrar sua trajetória na equipe nacional como um campeão do mundo.