Capitão inglês, Kane diz que brasileiro Ronaldo o inspirou a se tornar atacante

Harry Kane revelou que se espelha no futebol do ex-atacante Ronaldo. O capitão da seleção inglesa reconheceu que tem características diferentes das do consagrador ex-atleta, mas são lances antigos do brasileiro que ele gosta de assistir para se inspirar e tentar evoluir como jogador da posição.

"Gosto de ver vídeos dele. Dá para sentar e assistir por uma hora os melhores momentos. Era um atacante que eu, e muita gente, realmente admirava. Foi o primeiro que eu vi e pensei: 'É um goleador, eu também quero ser'", afirmou Kane em entrevista ao canal de TV Sky Sports, conduzida pelo ex-goleador francês Thierry Henry.

"Ainda que nosso jogo não seja parecido, para mim é importante trabalhar estilos diferentes. A maneira como se movia e finalizava, os gols que marcou. Era genial", completou o inglês, que também tem Teddy Sheringham como referência. O ex-jogador, entre outros clubes, defendeu Tottenham e a seleção inglesa ao longo da carreira, assim como Kane neste momento.

"À medida que eu começava no futebol, a carreira de Teddy chegava ao fim, mas vi muitos vídeos. Era um atacante muito inteligente, com uma mentalidade futebolística. Acho que sou parecido e teríamos nos entendido em campo. Ficaria feliz se tivéssemos jogado juntos", afirmou.

Sobre a Copa do Mundo, Kane sabe que haverá pressão em cima da Inglaterra, que só ganhou um Mundial, em 1966, e não chega a uma semifinal desde a Copa de 1990. "Todos os olhos estão em você. É um cenário grandioso e será minha primeira vez, por isso estou emocionado. Haverá muito nervosismo, mas espero tentar contornar com calma", analisou.

Integrante do Grupo H, a seleção inglesa vai estrear na Copa do Mundo contra a Tunísia, no dia 18, em Volgogrado. Os ingleses também vão enfrentar o Panamá, no dia 24, e a Bélgica, no dia 28, em seus outros duelos pela primeira fase da competição.