Capitão Iniesta volta ao time do Barcelona para enfrentar Getafe

Iniesta não joga desde que sofreu uma lesão muscular na coxa no fim de setembro, e o Barcelona tem sentido falta da criatividade e do controle de jogo que o meia da seleção espanhola garante ao meio-campo do time, especialmente com o desfalque por lesão de Lionel Messi.

O técnico Luis Enrique tem tanto Iniesta como o também meio-campista Sergi Roberto à disposição para o jogo com o Getafe, mas não poderá contar com o zagueiro Javier Mascherano, que foi suspenso por duas partidas em consequência de cartão vermelho recebido no fim de semana passado.

O Barcelona jogou desfalcado de Neymar, que vive boa fase atualmente na ausência de Messi, quando ficou no empate sem gols com o Getafe no ano passado, e Luis Enrique espera mais uma boa atuação do time de Madri no fim de semana.

"É sempre difícil jogar com o Getafe", disse o técnico após treino nesta sexta-feira.

"Esperamos uma atuação típica de um time treinado por (Fran) Escriba: bem organizado na defesa e com qualidade no ataque", acrescentou o ex-jogador do Barça e da Espanha.

O Barcelona, que busca seu sexto título espanhol em oito anos, lidera o campeonato empatado com o Real Madrid com 21 pontos em nove jogos. O Real enfrentará o Las Palmas no sábado.

(Por Iain Rogers)