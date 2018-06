Capitão islandês crê que seleção evoluiu por jogadores atuarem em outros países

O meio-campista Aron Gunnarsson acredita que a exportação de atletas islandeses para jogar campeonatos em outros países foi determinante para o sucesso da equipe nacional. Eliminada apenas nas quartas de final da última Eurocopa, em 2016, e classificada para uma Copa do Mundo pela primeira vez, a seleção da Islândia vai contar no Mundial na Rússia com só um jogador que atua em sua liga local - Birkir Már Saevarsson, que defende o Valur.

+ Islândia leva gol no final e empata com Gana em último amistoso antes da Copa

+ Argentino Lanzini sofre grave lesão no joelho e deve ser cortado da Copa

+ Putin usa Copa do Mundo para passar mensagem ao resto do mundo

"Você tem de sair do país para progredir. Para melhorar é preciso jogar contra outros times, contra atletas melhores. Nos ajudou bastante na seleção ter vários jogadores que atuam fora da Islândia", afirmou Gunnarsson em entrevista ao site oficial da Fifa. O meio-campista disputou a última temporada pelo Cardiff City, que ficou em segundo lugar na segunda divisão da Inglaterra e vai disputar a próxima edição da Premier League, a elite do Campeonato Inglês.

Gunnarsson também credita a evolução dos resultados da seleção islandesa a um núcleo entrosado, que há anos joga junto. O atleta e outros oito convocados para o Mundial são nascidos entre 1987 e 1991. "A maior parte do grupo daquela geração ainda está por aqui. Nós nos conhecemos muito bem e isso influenciou. Sabemos nossos pontos fortes e fracos", atestou o capitão da equipe.

O projeto de fortalecimento da Islândia no futebol prossegue com investimentos em estrutura para a seleção principal e as categorias de base. "Era difícil realizar um treino por aqui. Não é que neva muito, mas o vento gelado atrapalha. Agora nós tempos ótimas instalações, com gramados artificiais e arenas fechadas", afirmou o técnico Heimir Hallgrímsson, que vai comandar a equipe na Copa.

A Islândia vai estrear no Mundial contra a Argentina neste sábado, às 10 horas (de Brasília), em Moscou. Nigéria, no dia 22, e Croácia, no dia 26, serão os demais adversários islandeses no Grupo D do torneio.