Capitão, Kaká reestreia em vitória do Milan em amistoso

MILÃO - A reestreia de Kaká no Milan, depois de quatro temporadas, não poderia ser melhor. Neste sábado, em amistoso contra o Chiasso, clube da segunda divisão da Suíça, o meia brasileiro entrou em campo como o capitão do time e comandou o Milan, que não teve alguns jogadores que estão defendendo as suas seleções nacionais nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2014, na goleada por 4 a 0.

O técnico Massimiliano Allegri, ao final do jogo, ficou muito satisfeito com a atuação da equipe e, principalmente, do meia brasileiro. "Kaká, por ser a primeira vez que jogava com os novos companheiros, foi discretamente bem. Precisa reencontrar o ritmo de jogo. Kaká tem qualidades importantes, é um campeão e a sua presença cresce o nível da equipe", disse.

Em campo, Kaká mostrou boa desenvoltura e participou ativamente do primeiro gol do Milan, logo aos sets minutos de jogo, com uma assistência para Nocerino. Ainda no primeiro tempo, Silvestre marcou o segundo de cabeça, após escanteio cobrado por Robinho, e o próprio atacante brasileiro fez o terceiro gol, completando um cruzamento de Nocerino.

Na segunda etapa, com várias substituições - inclusive com a saída de Kaká -, o Milan conseguiu apenas mais um gol. Foi do atacante Riccardo Saponara, de 21 anos, contratado recentemente junto ao Empoli. "Estou contente porque tenho quase todos à disposição, menos Bonera e Pazzini. Saponara jogou uma boa meia hora e aguardamos um mês difícil tanto no campeonato (Italiano) quanto na Champions (Liga dos Campeões da Europa). A equipe cresceu, mas temos que continuar a trabalhar", comentou Allegri.

Com as seleções nacionais envolvidas até o meio da semana com as Eliminatórias para o Mundial no Brasil, a reestreia oficial de Kaká será apenas no próximo sábado contra o Torino, fora de casa, pela terceira rodada do Campeonato Italiano.