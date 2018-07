Capitão Kehl desfalca Borussia Dortmund por 6 semanas

DORTMUND - O Borussia Dortmund revelou nesta segunda-feira que não contará com o seu capitão na estreia na Liga dos Campeões da Europa. De acordo com o clube, o volante Sebastian Kehl sofreu uma lesão no tornozelo direito, com a previsão de ficar afastado dos gramados por aproximadamente seis semanas.

Kehl se contundiu no último domingo, durante um treinamento do Borussia Dortmund, ao se chocar com um companheiro de clube. Assim, o volante, de 33 anos, realizou exames médicos nesta segunda-feira, que detectaram um entorse nos ligamentos do tornozelo direito.

Assim, Kehl vai desfalcar o Borussia Dortmund na partida desta quarta-feira contra o Napoli, na Itália, pela primeira rodada do Grupo F da Liga dos Campeões. Ele também não vai participar do jogo com o Olympique de Marselha, em casa, em 1º de outubro, além de dificilmente ter condições de encarar o Arsenal, em Londres, no dia 22.