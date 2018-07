Capitão Kompany renova com Manchester City até 2019

O Manchester City anunciou nesta quarta-feira a renovação por longo prazo do contrato de mais um dos seus principais jogadores. O atual campeão inglês confirmou a assinatura de um novo acordo por cinco temporadas com o capitão Vincent Kompany, o que manterá o zagueiro belga ligado ao clube até 2019.

Antes de Kompany, o Manchester City havia anunciado no início desta semana a renovação do contrato do meia espanhol David Silva também por cinco temporadas, poucos dias antes do início da defesa do título do Campeonato Inglês, que começará a ser disputado no próximo fim de semana.

"Esta equipa é mais forte agora do que jamais foi. Temos concorrência por vagas em cada posição e um elenco cheio de pessoas motivadas excepcionais que querem continuar a fazer história juntos", disse o zagueiro belga, de 28 anos, nesta quarta-feira. Kompany chegou ao Manchester City em 2008, vindo do Hamburgo, da Alemanha, e, desde então, é considerado um dos melhores zagueiros do futebol inglês. Pela seleção belga, o zagueiro foi convocado para o torneio de futebol da Olimpíada de 2008, em Pequim, e também participou da Copa do Mundo deste ano, no Brasil.