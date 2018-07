Capitão Lahm planeja comemorar título dormindo

Por volta das 18 horas do próximo domingo, Philipp Lahm talvez esteja vivendo o ponto mais alto de sua vida como jogador de futebol. Se a Alemanha derrotar a Argentina na final da Copa do Mundo, mais ou menos nesse horário, o lateral-direito levantará ao céu do Rio de Janeiro a taça de campeão do mundo, coisa que um alemão não faz há 24 anos. O momento pedirá aos berros uma comemoração especial, mas o contido Lahm não acredita que se soltará nem mesmo como campeão do mundo.

De acordo com o jogador do Bayern de Munique, a festa do título terá lugar em sua cama. Mas que ninguém pense em grandes aventuras amorosas, pois ele pretende usar o móvel para a sua função original.

"Acho que a minha maneira de comemorar será dormir cedo, e dormir muito", disse Lahm, meio sem jeito. Ele sabia que a resposta não era exatamente o que o repórter que perguntou sobre sua comemoração tinha em mente. "Não tenho nada planejado para esse momento, na verdade. Provavelmente eu vou gritar bem alto, depois a gente não sabe."

É difícil imaginar uma comemoração mais sem graça do que ir cedo para a cama, e Lahm sabe disso. Mas ele não quer vender a imagem de alguém que gosta de farra, coisa que definitivamente não é. E talvez a tensão que cerca uma decisão de Copa do Mundo faça o jogador ser mais contido ao falar sobre a comemoração. Aos 30 anos, Lahm já ganhou todos os títulos possíveis com o Bayern, mas nunca disputou uma decisão de Mundial. E isso tem seu preço.

"Nós tivemos a sorte de ter um dia a mais de folga do que o nosso adversário", comentou o jogador. "Mas estamos loucos para que a coisa aconteça logo. Não posso negar que há muita ansiedade e até um pouco de tensão no ar."

Philipp Lahm conhece muito bem o adversário de amanhã, já que o enfrentou nas duas últimas Copas do Mundo. E saiu vencedor nas duas vezes (em 2006 nos pênaltis e em 2010 com uma goleada por 4 a 0). Entretanto, ele acredita que isso de nada valerá na decisão.

"Agora, há poucos jogadores que disputaram aquele jogo de 2006, por exemplo, então não terá nenhuma influência na final o que aconteceu há quatro ou há oito anos."