Capitão Lahm volta a treinar com Bayern de Munique após lesão

O capitão do Bayern de Munique, Philipp Lahm, voltou aos treinos em equipe nesta segunda-feira após se recuperar de uma fratura no tornozelo sofrida no fim do ano passado, mas ainda não deve jogar as próximas partidas.

O jogador de 31 anos, que se aposentou da seleção alemã após a vitória da Alemanha na Copa do Mundo de 2014, foi operado em novembro após quebrar seu tornozelo durante um treino. Lahm começou treinamentos individuais há um tempo.

O Bayern não sofreu muito com a falta do jogador, e lidera o Campeonato Alemão com 11 pontos de frente do Wolfsburg, segundo colocado. O clube alemão recebe o Shaktar Donetsk na partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões na quarta-feira, após um empate sem gols na primeira partida.