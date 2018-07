Capitão Montolivo estende contrato com o Milan até 2019 A diretoria do Milan estendeu nesta terça-feira o contrato do capitão Riccardo Montolivo. Antes de se juntar à seleção italiana para a disputa da Eurocopa, o líder do time italiano, de 31 anos, acertou vínculo até 30 de junho de 2019.