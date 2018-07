Capitão sul-coreano mostra confiança contra Argélia A Coreia do Sul estreou na Copa do Mundo com empate em 1 a 1 contra a Rússia e agora tem pela frente a Argélia no confronto pelo Grupo H. Capitão do time do técnico Hong Myungbo, o meio-campista Koo Jacheol chamou a responsabilidade para o encontro crucial deste domingo contra a Argélia, no Beira-Rio, em Porto Alegre.