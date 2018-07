Capitão Valdomiro diz que o objetivo da Portuguesa é não cair

Principal líder do atual elenco da Portuguesa, o zagueiro Valdomiro não quer que os bons resultados do time neste início do Campeonato Paulista empolguem demais a torcida e o elenco. Segundo ele, o objetivo da Lusa na competição é escapar do rebaixamento e a luta é conseguir a meta o mais rápido possível.

"O nosso primeiro objetivo é não cair no Paulistão. Ainda enfrentamos diversos problemas no clube e temos um treinador que conhece o elenco que tem nas mãos. O quanto antes conseguirmos este objetivo, melhor", definiu o capitão da Lusa.

A Portuguesa ganhou uma folga nesta semana, já que a sua partida pela quarta rodada, diante do Corinthians, foi adiada para o dia 24 de março, já que o adversário tem confronto nesta quarta-feira pela Copa Libertadores.

A Portuguesa é a líder do Grupo C, com cinco pontos. O time do Canindé ainda não sabe o que é perder na competição, já que derrotou a Ponte Preta por 3 a 2 na estreia e vem de dois empates com São Bento, por 2 a 2, e Audax, por 1 a 1.