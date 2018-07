Capivariano, ABC e Independente-PA avançam na Copa do Brasil

O time do interior paulista jogou determinado a "administrar" a vantagem obtida no jogo de ida e entrou no gramado do Estádio Centenário de maneira defensiva. No final segurou o 0 a 0. Agora vai enfrentar o vencedor do confronto entre o Botafogo-RJ e o Botafogo-PB.

Esta é a primeira participação do Capivariano numa competição nacional. A vaga foi assegurada, ano passado, com o título do Campeonato Paulista da Série A2, que também lhe valeu o acesso à elite paulista. O time também reforçou seu caixa, porque em termos líquidos levou para casa perto de R$ 170 mil para estrear e vai receber mais de R$ 210 mil antes de iniciar a outra etapa da competição.

ABC E INDEPENDENTE - Em Natal, o ABC também repetiu o placar conquistado contra o Boavista, na Baixada Fluminense (RJ). Como na ida, o time potiguar venceu por 1 a 0, completando seis pontos nesta fase. Agora vai se preparar para Paysandu ou Águia Negra-MS.

O Icasa, em Juazeiro do Norte (CE), não conseguiu reverter a ampla vantagem do Independente-PA, que fez 5 a 0 no jogo no Pará, triunfando apenas por 2 a 0. Os cearenses venceram, mas não levaram a vaga. Os times ficaram com três pontos cada, porém, o Independente fez mais gols: 5 a 2. O ganhador terá pela frente Goiás ou Santo André.

OS GARANTIDOS - Com mais estes três classificados, agora são 14 times já garantidos na segunda fase da Copa do Brasil. Na quarta-feira, cinco times avançaram: o Flamengo, do Rio de Janeiro; Chapecoense e Criciúma, de Santa Catarina; e Cuiabá e Luverdense, do Mato Grosso.

Antes destes jogos já estavam garantidos seis clubes: os paulistas Palmeiras e Portuguesa; os mineiros América e Tupi; mais Coritiba, do Paraná, e ASA, de Arapiraca, de Alagoas.

Confira os resultados desta semana na primeira fase da Copa do Brasil:

JOGOS DE IDA

Londrina 0 x 1 Santos

Lajeadense-RS 2 x 1 Bragantino

Interporto-TO 2 x 5 Chapecoense*

Real Noroeste-ES 1 x 4 Criciúma*

Princesa do Solimões-AM 2 x 2 Figueirense

Águia Negra-MS 2 x 2 Paysandu

JOGOS DE VOLTA

*Cuiabá-MT 2 x 0 Murici-AL (ida 2 x 3)

*Luverdense-MT 1 x 0 Cabofriense-RJ (ida 1 x 1)

*Flamengo 2 x 0 Brasil-RS (ida 2 x 1)

Caxias 0 x 0 Capivariano * (ida 0 x 3)

Icasa 2 x 0 Independente * (ida 0 x 5)

*ABC 2 x 0 Boavista - (ida 1 x 0)

*Times classificados à 2ª fase.