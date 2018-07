Capivariano empata em casa com o São Bento e se aproxima da queda à Série A2

Com apenas 10 pontos em 13 jogos, o Capivariano é o penúltimo colocado na classificação geral e a diferença para o Palmeiras, que ainda entra em campo, segue de cinco pontos. Por outro lado, o São Bento praticamente se classificou. Na liderança isolada do Grupo A, o time tem 24 pontos, seis a mais que o Linense, terceiro colocado.

Devido à necessidade da vitória, o Capivariano tomou conta do primeiro tempo e, antes de abrir o placar aos 26 minutos, acertou a trave em cobrança de falta do zagueiro Leandro Silva. O gol saiu com Jeam, que aproveitou cruzamento de Alex Barros e cabeceou forte. Sentindo as ausências de alguns jogadores, o São Bento só levou perigo em chute de Marcelo Cordeiro por cima do travessão.

Na etapa final, o São Bento foi em busca do empate, mas quase acabou sendo surpreendido pelo Capivariano no contra-ataque. Rodolfo invadiu a área e bateu para grande defesa de Henal. O time visitante marcou aos 30 minutos. Éder deu grande passe para Régis Souza, que finalizou no canto de Cléber Alves. Nos minutos finais, o Capivariano pressionou, mas de forma desorganizada.

O Capivariano volta a campo neste domingo contra o Santos, às 18h30, novamente na Arena Capivari, em Capivari. No sábado, às 10 horas, o São Bento enfrenta o Audax, no estádio José Liberatti, em Osasco (SP). Os jogos são válidos pela 14.ª e penúltima rodada.

FICHA TÉCNICA

CAPIVARIANO 1 x 1 SÃO BENTO

CAPIVARIANO - Cléber Alves; Maguinho, Leandro Silva, Bruno Maia e Alex Barros; Wigor, Jácio (Anderson) e Kleiton Domingues; Rodolfo, Alex (Romão) e Jeam (Chico). Técnico: Roberto Fernandes.

SÃO BENTO - Henal; Bebeto, Pitty, João Paulo e Marcelo Cordeiro; Fábio Bahia, Everton Sena (Régis Souza), Eder (Alê) e Clebson; Fernandinho (Anderson Cavalo) e Edno. Técnico: Paulo Roberto Santos.

GOLS - Jeam, aos 26 minutos do primeiro tempo; Régis Souza, aos 30 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Jácio, Maguinho e Alex Barros (Capivariano).

ÁRBITRO - Marcelo Rogério.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Capivari, em Capivari (SP).