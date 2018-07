Capivariano joga bem, mas perde em casa para o Botafogo

Com o resultado, o time de Capivari não conseguiu retornar para a zona de classificação do Grupo D e estacionou em terceiro lugar, com nove pontos. Já o time de Mazola Júnior assumiu a segunda colocação do Grupo C, com 12 pontos.

Mesmo atuando fora de casa, o visitante iniciou a partida mostrando mais qualidade que o time da casa e levou muito perigo ao gol adversário durante toda a primeira etapa. De tanto insistir, o Botafogo abriu o placar aos 42 minutos. Após cruzamento da esquerda, Hélio se atrapalhou com a bola, que sobrou tranquila para Zé Roberto completar para o fundo das redes. No lance seguinte, o mesmo Hélio,que falhou no gol, entrou de forma violenta em Zé Roberto, levou o segundo cartão amarelo e foi expulso.

Mesmo com um jogador a menos, o Capivariano voltou para a segunda etapa disposto a empatar. O time da casa teve a oportunidade aos dez minutos e não desperdiçou. Kleiton Domingues cobrou o escanteio para dentro da área e depois do bate e rebate, a bola sobrou para Marllon, que chutou para o fundo das redes.

O time de Ivan Baitello ainda teve mais uma ótima oportunidade aos 30 minutos. Vinícius tabelou com Rodolfo e ficou de frente para o gol, mas demorou muito para finalizar. Esperto, o zagueiro Halisson voltou e conseguiu travar, evitando a virada.

Quando a partida já se encaminhava para o final, o time de Mazola Júnior chegou com força ao ataque e fez o segundo gol. Aos 41 minutos, Wesley fez grande jogada pela direita e cruzou rasteiro. Dentro da área apareceu Henrique Santos para completar.

O Capivariano volta a campo no próximo sábado para enfrentar a Portuguesa, às 21 horas, na Arena Barueri, porque o estádio do Canindé segue interditado. Já o Botafogo atuará apenas na terça-feira, às 19h30, contra o Penapolense, no estádio Tenente Carriço, em Penápolis. As partidas serão válidas pela décima rodada.

FICHA TÉCNICA:

CAPIVARIANO 1 X 2 BOTAFOGO

CAPIVARIANO - Douglas; Oliveira, Marllon, Hélio e Pedro Henrique; Júlio César (Douglas Marques), Samuel Souza, Wigor e Kleiton Domingues (Aílton); Rodolfo e Vinícius (Franci). Técnico - Ivan Baitello.

BOTAFOGO - Renan Rocha; Roniery, Halisson, Eli Sabiá e Augusto Ramos (Luciano Sorriso); André Rocha, Bruno Costa, Rodrigo Andrade e Zé Roberto (Wesley); Diogo Campos (Henrique Santos) e Giancarlo. Técnico - Mazola Júnior.

GOLS - Zé Roberto, aos 42 minutos do primeiro tempo; Marllon, aos 10, e Henrique Santos, aos 41 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Raphael Claus.

CARTÕES AMARELOS - Júlio César e Wigor (Capivariano); Roniery e Zé Roberto (Botafogo).

CARTÕES VERMELHOS - Hélio e Douglas Marques (Capivariano).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Capivari, em Capivari (SP).