Capivariano supera Marília e conquista sua 1ª vitória no Paulistão O Capivariano bateu o Marília por 3 a 0, neste sábado, na Arena Capivari, pela sexta rodada do Campeonato Paulista, assegurando a sua primeira vitória na elite do futebol de São Paulo. E esse resultado o colocou na vice-liderança do Grupo D, com seis pontos, cinco atrás do Santos, com 11. O Marília, em crise por atraso no pagamento de salários, tem apenas um ponto, ocupando a lanterna do Grupo C e também da classificação geral do Paulistão.