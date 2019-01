Capivariano x Palmeiras: onde assistir ao vivo e horário da partida

Capivariano e Palmeiras jogam nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Capivari, pela terceira rodada do Grupo 13 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O time alviverde está classificado, enquanto os donos da casa não tem mais chance de se garantir na próxima fase.

Capivariano x Palmeiras terá transmissão do SporTV e da ESPN Brasil. O Palmeiras já está classificado e lidera o grupo 13, com seis pontos. O Capivariano aparece com zero e se despede da competição nesta quarta-feira.

Na primeira rodada, o Palmeiras derrotou o Galvez por 2 a 0 e o Capivariano perdeu para o XV de Piracicaba, por 4 a 2. Na rodada seguinte, o Palmeiras superou o XV por 1 a 0 e o Galvez fez 2 a 1 no time de Capivari.