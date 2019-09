Cara a cara: vote nos melhores jogadores de Flamengo e Santos

Primeiro e segundo colocados do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Santos decidem neste sábado o campeão simbólico do primeiro turno. O duelo entre os times será realizado às 17h, no Maracanã, pela 19.ª rodada. O estádio estará lotado: os ingressos para os mandantes e visitantes foram esgotados.

Às vésperas do duelo, o Estado faz um comparativo entre os prováveis jogadores que começarão a partida no Rio de Janeiro e convida o leitor a votar nos melhores de cada posição. O Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro, com 39 pontos, dois a mais do que o Santos.

Goleiros

Diego Alves

O rubro-negro viveu momento de oscilação desde 2018, mas voltou a ter uma sequência de atuações seguras após falhar no jogo contra o Bahia no início de agosto. A equipe não foi vazada nas últimas três partidas.

Everson

Contratado neste ano, o goleiro assumiu a posição de titular em junho, desbancando Vanderlei, que era o dono da meta santista desde 2015. Everson agrada ao técnico Jorge Sampaoli principalmente pelas saídas de bola com os pés, mas dá alguns sustos na torcida e também chegou a falhar em algumas defesas.

Flamengo e Santos se enfrentam no sábado, pelo Brasileirão. Quem é melhor posição por posição? — Estadão Esportes (@EstadaoEsporte) September 11, 2019

Laterais-direitos

Rafinha

Foi contratado no meio desta temporada, após o fim do contrato com o Bayern de Munique, da Alemanha. Aos 34 anos, mostra experiência e eficiência em campo. Ele realizou 12 partidas pelo Flamengo.

Lucas Veríssimo

Zagueiro de origem, tem atuado pelo lado direito. Deve permanecer nesta posição na partida de sábado, já que Jorge Sampaoli esboçou a equipe novamente no 3-5-2. Tem dificuldades nas saídas de bola e chegadas ao ataque.

Zagueiros

Pablo Marí

O espanhol de 25 anos foi contratado pelo Flamengo no meio desta temporada. Rodou diversos times na Europa e estava no La Coruña, da Espanha. Rapidamente se adaptou ao Flamengo e assumiu a posição de titular, tendo feito dez jogos. Com 1,93m, é perigoso na bola aérea e já marcou dois gols.

Gustavo Henrique

Formado na base do Santos, o zagueiro sempre foi visto como muito promissor, mas foi atrapalhado por lesões. Aos 26 anos, conta com a confiança do técnico Jorge Sampaoli, que pediu à diretoria santista a renovação de contrato do defensor. Ultimamente, Gustavo Henrique tem tido altos e baixos. Contra o Cruzeiro, por exemplo, foi expulso no primeiro minuto da partida.

Rodrigo Caio

Se antes o zagueiro tinha desconfiança no São Paulo, agora ele tem passado mais segurança com a camisa do Flamengo. Tem boa velocidade para fazer a cobertura e desarmar os adversários, além de levar perigo nas jogadas aéreas ofensivas. Ainda sofre com algumas falhas defensivas.

Aguilar

Contratado no início deste ano, o colombiano acumulou boas atuações em seu início de trajetória no Santos. No entanto, teve falhas grotescas nas partidas contra São Paulo e Fortaleza e passou a ser criticado pela torcida. Vive fase instável na equipe.

Laterais-esquerdos

Filipe Luis

Mais um jogador que chegou ao Flamengo no meio desta temporada. O brasileiro de 34 anos estava no Atlético de Madrid, da Espanha, onde era um dos líderes da equipe. Pelo Flamengo, soma sete partidas e ainda está evoluindo a parte física.

Jorge

Emprestado pelo Monaco, da França, o lateral-esquerdo de 23 anos tem se destacado pelo Santos nesta temporada. Ele, inclusive, foi convocado para defender a seleção brasileira nos amistosos contra Colômbia e Peru. Com o esquema 3-5-2, Jorge vira praticamente um ala e ajuda na armação das jogadas.

Meio-campistas

Arão

Voltou a ser titular do Flamengo após a saída de Cuellar. Ainda gera desconfiança de boa parte da torcida, mas teve boas atuações recentemente. Ajuda a proteger a defesa e não tem comprometido nas saídas de bola.

Alison

Outro que voltou a ser utilizado como titular em sua equipe nas últimas partidas. É um volante mais defensivo e tem dificuldades nas saídas de bola. Aos 26 anos, Alison é formado na base do Santos.

Gerson

Também foi contratado pelo Flamengo neste meio de temporada e tornou-se um dos pilares da equipe. Aos 22 anos, ele pode atuar em todas as posições do meio de campo. Inclusive, chegou a ser recuado para segundo volante pelo técnico Jorge Jesus em alguns jogos. Mostra muita qualidade nos passes e na criação das jogadas, participou de 12 partidas e marcou um gol.

Sánchez

O uruguaio era titular absoluto até o primeiro semestre deste ano, mas chegou a perder a posição em alguns jogos. Sempre com muita disposição, o volante ajuda na marcação e também na armação da equipe. Marcou seis gols até agora neste Campeonato Brasileiro.

Everton Ribeiro

Demorou para embalar com a camisa do Flamengo, mas tem sido fundamental para o sistema ofensivo rubro-negro nesta temporada. Tem boa visão de jogo e, consequentemente, dá bastante assistências para os companheiros.

Victor Ferraz

Lateral-direito de origem, tem atuado no meio de campo na maioria dos jogos. Deve ser novamente a opção de Sampaoli para o setor na partida contra o Flamengo. É o capitão da equipe e ajuda nas jogadas ofensivas, mas também recebe críticas por falhas na defesa.

Arrascaeta

Contratado no início deste ano, Arrascaeta não demorou para mostrar as boas atuações que o fizeram se destacar pelo Cruzeiro. O uruguaio é o terceiro maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, com oito gols marcados.

Soteldo

O venezuelano tem sido o principal destaque do Santos nos últimos jogos. Ele estava com a sua seleção para os amistosos, mas deve retornar aos treinos no CT Rei Pelé nesta sexta-feira. Atua aberto pelo lado esquerdo do ataque e costuma infernizar os defensores rivais com as jogadas individuais.

Atacantes

Bruno Henrique

Ex-Santos, o atacante foi comprado pelo Flamengo em janeiro e vive a melhor fase na carreira. Os gols, assistências e boas jogadas individuais chamaram a atenção de Tite, que convocou o jogador para os amistosos da seleção brasileira. Ele marcou sete vezes no Campeonato Brasileiro.

Marinho

Ainda alterna entre reserva e titular e disputa a posição com Derlis. Destaca-se pela força física nas jogadas individuais e chutes de fora da área. Foi contratado pelo Santos em maio, participou de 11 partidas e marcou dois gols.

Gabigol

Outro que atuou pelo Santos em 2018 e atualmente vive ótimo momento pelo Flamengo. É o artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 15 gols marcados, seis a mais do que Gilberto, do Bahia. Com diversos jogadores de qualidade no meio de campo, a bola tem chegado mais para o ataque finalizar.

Sasha

Passou a ser titular absoluto do comando de ataque santista no início do Brasileirão. Tem se destacado tanto pelos gols marcados (é o terceiro maior artilheiro do campeonato, com oito gols) quanto pela ajuda nas jogadas ofensivas, com passes para os companheiros.

Técnicos

Jorge Sampaoli

O técnico argentino também previlegia o futebol ofensiva, com boas trocas de passes e movimentação constante dos jogadores. Sampaoli, porém, não tem um elenco com a mesma qualidade no Santos. Foi eliminado nos campeonatos de mata-mata (Paulista, Copa do Brasil e Sul-Americana), mas tem surpreendido no Campeonato Brasileiro.

Jorge Jesus

O técnico português foi contratado no início de junho e iniciou os trabalhos no Flamengo durante a pausa dos campeonatos para a Copa América. Com um estilo ofensivo e bons jogadores para comandar, Jorge Jesus conseguiu fazer a equipe jogar bem e conquistar bons resultados.