Caramelo prevê dificuldades diante do Corinthians na Recopa

SÃO PAULO - O lateral-direito do São Paulo, Mateus Caramelo, recém contratado junto ao Mogi Mirim, já prevê jogos difíceis contra o Corinthians após o recesso por conta da Copa das Confederações. As equipes disputarão o título da Recopa Sul-Americana nos dias 3 (Morumbi) e 17 de julho (Pacaembu).

"Acredito que nossa preparação, após as férias, será muito importante. Serão dois jogos difíceis e ambas as torcidas irão comparecer em peso", comentou o jogador, que descansa na cidade de Clementina, no interior do Estado de São Paulo. "No final, espero que a do São Paulo possa festejar mais uma conquista porque queremos essa taça e sei que eles irão nos ajudar".

Assim como Caramelo, o lateral-esquerdo Reinaldo também projeta duelos equilibrados entre os atuais campeões da Copa Sul-Americana e da Copa Libertadores. "Espero que a gente consiga fazer bons jogos e conquistar a vitória. Claro que será difícil, mas queremos o troféu e vamos em busca disso", disse o camisa 38, recém-contratado pelo São Paulo, e que aproveita os dias de descanso junto com a família.