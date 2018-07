Cárdenas chega ao Atlético-MG, admite ansiedade para estreia

O Atlético-MG apresentou na tarde desta sexta-feira mais um reforço para a temporada 2015. O meia colombiano Sherman Cárdenas chegou ao clube como principal aposta para o ano, após ser contratado junto ao Atlético Nacional. Logo em sua primeira entrevista com a nova camisa, ele admitiu se sentir ansioso e garantiu estar pronto fisicamente para estrear.

"Existe uma ansiedade em conhecer todos. Mas me senti muito bem e está tranquilo. Fui muito bem tratado e estou feliz com a estrutura de trabalho", declarou. "Estou à disposição do técnico. Estou bem, vinha trabalhando. A decisão é do técnico", completou.

Cárdenas agora é esperança do Atlético-MG, mas já foi vilão. Na Libertadores de 2014, foi dele o gol do empate por 1 a 1 do Atlético Nacional no Independência, que eliminou o time mineiro nas oitavas de final naquela oportunidade. O colombiano, portanto, é um velho conhecido do clube brasileiro e mostrou que as referências que tem foram fundamentais para o acordo.

"Vim pelo histórico do Atlético-MG, que conquistou coisas importantes, que tem chance real de ganhar novos títulos", disse. "Sempre me entrego pela camisa que estou vestindo. Agora será o Atlético-MG. Quero me entrosar rapidamente com meus companheiros."