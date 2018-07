Cárdenas lamenta poucas chances com Levir, mas quer ficar no Atlético-MG Destaque do Atlético Nacional de Medellín nas últimas temporadas, Cárdenas chegou ao Atlético Mineiro com status de craque, mas nunca entregou o que dele se esperava. O meio-campista colombiano não se firmou entre os titulares, começou jogando apenas três partidas no Brasileirão e pode se despedir no fim do ano.