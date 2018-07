Cárdenas treina como titular e deve encarar o São Paulo

Em uma máxima do futebol, em time que está ganhando não se mexe. Mas parece não ser assim com Levir Culpi. Mesmo com a liderança isolada do Campeonato Brasileiro com 32 pontos e vindo de uma vitória sobre o Figueirense, no último final de semana, o técnico do Atlético Mineiro pode fazer uma alteração na equipe para encarar o São Paulo, nesta quarta-feira, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela 16.ª rodada.

No treinamento desta segunda-feira na Cidade do Galo, o primeiro de preparação para a próxima partida, o treinador resolveu escalar o meia colombiano Cárdenas na equipe titular no lugar do argentino Dátolo. O treino foi realizado em campo reduzido. Na primeira parte, como já vem fazendo Levir Culpi, Lucas Pratto ficou de fora e, na segunda parte, foi a vez dos zagueiros não participarem.

Assim, a equipe que treinou nesta segunda-feira foi escalada com Victor; Marcos Rocha, Jemerson, Léo Silva e Douglas Santos; Rafael Carioca, Leandro Donizete, Giovanni Augusto e Cárdenas; Thiago Ribeiro e Lucas Pratto. "É uma possibilidade. Hoje (segunda) o treinador quis me colocar no time que vem jogando, trabalhei bem, me senti bem e estou esperando esta oportunidade para dar o meu melhor e ajudar a equipe", disse Cárdenas.

Nas duas partes da atividade, Cárdenas ficou na formação e atuou pelo lado direito do campo, com Giovanni Augusto centralizado e Thiago Ribeiro na esquerda. Luan ainda está no departamento médico e não tem previsão de retorno.