Cárdenas treina e deve ser titular do Atlético-MG contra América-MG

Principal reforço do Atlético-MG para a temporada, o meia Cárdenas deve fazer sua estreia com a camisa alvinegra neste domingo, no clássico contra o América-MG, no Independência. O colombiano foi escalado como titular pelo técnico Levir Culpi no treino desta sexta-feira, na Cidade do Galo.

Outra novidade na equipe - forma somente por reservas - foi o atacante Carlos. O jogador se recuperava de dores no tornozelo e não participou dos dois últimos jogos da equipe, contra o Democrata de Governador Valadares e diante do Colo Colo, pela Libertadores.

Diariamente, os jornalistas presentes ao treino do Atlético escolhem o jogador que concederá entrevista coletiva. Nesta sexta-feira, o eleito foi Carlos, mas a diretoria vetou que ele conversasse com a imprensa.

O jogador teve seu nome especulado em uma transferência para o Shakhtar Donetsk (numa troca por Bernard) e teria faltado a um treino físico na segunda-feira, durante o Carnaval.

Carlos deverá ser escalado como titular por Levir no clássico, uma vez que hoje o titular da posição é Maicosuel, poupado pensando na Libertadores. Assim, o time contra o América deverá ser: Victor; Carlos César, Tiago, Edcarlos e Emerson Conceição; Pierre, Josué, Cárdenas e Carlos; Cesinha e André.