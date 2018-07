Cardiff sediará a decisão da Liga dos Campeões em 2017

A final da Liga dos Campeões da Europa será disputada no País de Gales pela primeira vez em 2017, no Millennium Stadium, em Cardiff. O estádio, com cerca de 74 mil lugares, recebeu o direito de sediar a decisão da temporada 2016/2017 do torneio do Comitê Executivo da Uefa em reunião realizada nesta terça-feira em Praga, depois de fracassar na tentativa de ser um dos palcos da Eurocopa de 2020.

A decisão também foi tomada com País de Gales na iminência de se classificar pela primeira vez para a disputa da Eurocopa, uma vez que lidera o seu grupo no torneio classificatório para a edição de 2016.

"Estes são tempos excitantes para o futebol galês", disse o atacante galês Gareth Bale, do Real Madrid. "Eu sei como os fãs de futebol galeses são apaixonados, por isso é ótimo que a final da Liga dos Campeões da Europa esteja vindo para minha cidade natal Cardiff", acrescentou. "Eu amei jogar na Supercopa da Europa do ano passado, e seria fantástico estar envolvido à frente de uma multidão em um estádio tão icônico em 2017", concluiu.

O jogo decisivo da Liga dos Campeões será disputado em 3 de junho de 2017, com a final feminina sendo realizada no Cardiff City Stadium, de menor capacidade, dois dias antes. Estocolmo também foi premiada pela Uefa, depois de ficar fora da Eurocopa de 2020, com a final de 2017 da Liga Europa, na Friends Arena, em maio. A disputa da Supercopa da Europa de 2017, entre os vencedores das duas competições de clubes da Uefa, vai ser realizada em Skopje, na Macedônia, na Philip II Arena.

Em 2016, a final da Liga dos Campeões será no San Siro, em Milão. Já a decisão da Liga Europa está marcada para o St. Jakob-Park, na cidade suíça da Basileia.