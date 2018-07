Cardiff vence nos pênaltis e chega à final da Copa da Liga pela primeira vez

CARDIFF - O Cardiff, da segunda divisão do Campeonato Inglês, alcançou nesta terça-feira o feito inédito em sua história de poder disputar a final da Copa da Liga ao vencer o Crystal Palace por 1 a 0 no tempo normal e por 2 a 1 na disputa de pênaltis.

Como tinha perdido a partida de ida por 1 a 0, a equipe do País de Gales precisava de uma vitória para se classificar e conseguiu um gol logo aos sete minutos do primeiro tempo. Anthony Gardner marcou contra.

O Cardiff teve grandes chances para se classificar ainda no tempo normal ou na prorrogação, principalmente a partir dos 27 minutos do segundo tempo, quando Patrick McCarthy foi expulso, deixando o Crystal Palace, também da segunda divisão, com um homem a menos. No entanto, o duelo foi decidido mesmo apenas nas penalidades.

Na decisão, marcada para o dia 26 de fevereiro, em Wembley, a equipe galesa enfrentará o Liverpool ou o Manchester City. Os dois times da elite inglesa farão a partida de volta nesta quarta-feira. Na ida, os 'Reds' venceram por 1 a 0 no estádio Etihad.