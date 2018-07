Careca afirma que Adriano fora da Copa é 'erro grave'

Titular do ataque do Brasil nas Copas do Mundo de 1986 e 1990, Careca afirmou que o fato de Dunga não ter convocado Adriano para o Mundial da África do Sul foi um "erro grave" do treinador da seleção brasileira.

Veja também:

SIMULADOR - Dê os palpites para a Copa

BLOG BRASIL NA COPA - Os bastidores da seleção

"Acho que Luís Fabiano e Nilmar não se pode discutir [a convocação], mas ter preferido o Grafite a Adriano eu considero um erro grave", afirmou o ex-jogador, em uma entrevistada por telefone publicada nesta quarta-feira pelo jornal italiano Corriere Dello Sport.

Careca ainda acrescentou que "desde o ponto de vista psicológico, Adriano deu muito à seleção de Dunga" e ressaltou em seguida que "só por isso ele (técnico da seleção) deveria ter o levado".

Ídolo do Napoli ao lado de Maradona no final dos anos 80, Careca afirmou também que a Roma faria muito bem se contratar Adriano. O atacante deverá deixar o Flamengo e negocia a sua transferência para o clube italiano.