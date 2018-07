Carente no ataque, São Paulo deve contratar Welliton, do Grêmio

SÃO PAULO - O São Paulo corre contra o tempo para fortalecer o elenco e deve contratar o atacante Welliton, que pertence ao Spartak Moscou e está emprestado ao Grêmio até o fim do ano. O jogador está sem espaço em Porto Alegre e vem para suprir a carência ofensiva do time, que conta apenas com Luis Fabiano, Aloísio, Osvaldo e Ademilson, todos em momento técnico ruim. As diretorias dos dois clubes confirmam as conversas, que estão sendo intermediadas pelos empresários Eduardo Uram e Jorge Machado e estão bastante avançadas.

Curiosamente o Coritiba aparecia como seu destino mais provável. O clube paranaense receberia o jogador como parte do pagamento pela cessão do volante Willian Farias, mas o São Paulo entrou na briga e o vice de futebol, João Paulo de Jesus Lopes, procurou o presidente do Grêmio, Fábio Koff, e manifestou seu interesse. Ao saber da aproximação, Welliton desistiu de ir para o clube paranaense - com quem tinha exames médicos marcados - e já definiu que quer ir para o Morumbi.

O Grêmio não vai se opor à negociação e apenas espera o posicionamento do Spartak para saber como proceder. Como tem os direitos sobre o jogador até o fim do ano, a transferência precisa ter o aval dos gaúchos. "O Grêmio quer que ele volte pra vitrine porque ele precisa jogar, era uma parte do acordo com o Spartak. Vamos aguardar o que eles dirão para sabermos como conduzir", explicou o diretor executivo de futebol, Rui Costa.

Revelado pelo Goiás em 2007, Welliton se transferiu para o Spartak no mesmo ano e foi artilheiro do campeonato russo em 2009 e 2010. Ele já tinha sido sondado no início do ano no Morumbi mas acabou indo para o Grêmio, onde não conseguiu superar a forte concorrência com Vargas, Barcos e Kleber.