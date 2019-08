Carille abre treino, mas esconde Corinthians que enfrentará o Botafogo

O técnico Fábio Carille não deu pistas nesta quinta-feira do Corinthians que entrará em campo para enfrentar o Botafogo, sábado, às 17h, na arena em Itaquera, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. As principais dúvidas estão na formação ofensiva.

LEIA TAMBÉM > Carlos Augusto tem nova chance no Corinthians e tenta dar volta por cima

Por ser um jogo em casa e que será necessário dar mais velocidade ao meio-campo, Mateus Vital pode ganhar a vaga de Sornoza na armação das jogadas. O equatoriano foi titular no empate com o Internacional, na rodada anterior, por ajudar mais na marcação. Vital começou em campo uma partida antes, na vitória sobre o Goiás, em casa.

A vaga de centroavante também está em aberto. Carille pode surpreender e entrar com Mauro Boselli no comando do ataque. Vagner Love é o titular da posição, mas o argentino tem mais presença de área e por isso briga por um lugar na equipe. Gustagol, que está na mira do Bologna, corre por fora.

Na parte defensiva duas alterações são certas. Cássio e Danilo Avelar não jogarão por terem recebido o terceiro cartão amarelo. O goleiro nem apareceu para treinar nesta quinta-feira. Ele aproveitou a suspensão para ir ao dentista retirar dois dentes do siso. Walter e Carlos Augusto serão os substitutos.

Nesta quinta, Carille dividiu o treino em ataque e defesa. Os atletas ofensivos fizeram trabalho de finalização, enquanto que os do setor defensivo realizaram atividade tática, de posicionamento. O volante Ralf participou do trabalho e pode ser relacionado. Na parte final houve o rachão. Nesta sexta-feira o treino será fechado para os jornalistas.

O Corinthians deverá entrar em campo no sábado com: Walter; Fagner, Manoel, Gil e Carlos Augusto; Gabriel, Junior Urso e Mateus Vital (Sornoza); Pedrinho, Vagner Love (Boselli) e Clayson. A equipe de Carille ocupa a sexta colocação no Brasileiro, com 24 pontos. O time está invicto desde o término da Copa América, com cinco vitórias e três empates.