Carille admite que Corinthians estuda a contratação de Ralf

O Corinthians não esconde que contratar um centroavante é a prioridade, entretanto, o técnico Fábio Carille já disse que o clube pode aproveitar uma oportunidade de mercado e se reforçar também em outros setores. Assim, quem entrou na mira como possível reforço é o experiente volante Ralf.

Com 33 anos, Ralf deixou o Beijing Guoan, da China, no fim do ano passado e está sendo analisado pela comissão técnica. "Eu não indiquei, mas o clube veio me perguntar sobre o jogador e a gente está discutindo sobre isso. É um jogador experiente e teremos competições difíceis que vamos enfrentar. Sei que preciso encorpar meu time e esse é um nome que começou a ser falado. Vamos ver o que vai acontecer", disse o treinador.

Ralf teve uma passagem marcante pelo Corinthians entre 2009 e 2015. Dentre outros feitos, conquistou uma Libertadores, um Mundial e dois Brasileiros.

Outras mudanças no elenco são as possíveis saídas de Maycon e Marquinhos Gabriel. Maycon tem conversas bem adiantadas com o Shakhtar Donetsk e espera apenas que o clube ucraniano formalize a proposta verbal feita recentemente.

Quanto a Marquinhos Gabriel, o jogador está nos planos do Santos, mas garante que não chegou proposta oficial. Caso algo seja formalizado, espera que tudo seja resolvido rapidamente. "Enquanto houver especulações, não posso falar nada. Se tiver algo concreto, vamos sentar para conversar e ver se for bom para mim e para o clube. O Corinthians detém meus direitos, estou feliz aqui e bem. O quanto mais rápido (for definido), melhor. Se chegar algo concreto, que seja rápido e bom para todos os lados", comentou o jogador.

Neste sábado, apenas os atletas que não enfrentaram o Santo André vão treinar. No domingo, todo o elenco está de folga.