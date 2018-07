Carille admite surpresa por estar na final e espera mudança de patamar no Corinthians

Fábio Carille vive um momento especial na carreira no Corinthians. Com cerca de cinco meses de trabalho, o treinador está próximo de conquistar seu primeiro título como técnico da equipe profissional, algo que o surpreende.

"Sinceramente, eu não eu esperava chegar em um time grande tão rápido. Eu pensei que teria de passar por equipes menores, era isso que eu pensava. Assumi no dia 22 de dezembro e desde então, não vi noticiários, não li nada e não assisto nada. Quando vejo jogo em casa, eu tiro o som para que não me atrapalhe e eu possa ver o jogo com a minha visão. Essa foi minha grande força. Acreditar nas minhas convicções", disse o treinador.

Para o comandante corintiano, ser campeão paulista fará com quem o olhar para o seu trabalho mude. "Com certeza mudará, mas eu tenho que ser o mesmo sempre. Não posso achar que sou o melhor porque os elogios vão vir e também não serei o pior se o título não acontecer. Tenho que ter cabeça boa para saber lidar com tudo isso", afirmou.

O primeiro jogo da decisão contra a Ponte Preta acontece neste domingo, em Campinas. A decisão ocorrerá no domingo que vem, dia 7, na Arena Corinthians, data que pode ficar marcada na vida do treinador.

"É tudo um sonho. As coisas estão acontecendo muito rápido na minha vida. Está tudo sendo muito positivo e com poucos meses de trabalho estou chegando na final do Estadual mais importante do País", afirmou.