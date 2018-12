Carille agradece Al-Wehda e deve desembarcar em São Paulo no sábado

O técnico Fábio Carille se despediu na manhã desta sexta-feira do Al-Wehda e deve desembarcar no aeroporto de Guarulhos no início da noite de sábado. A apresentação oficial ao Corinthians, no entanto, deve acontecer somente em 3 de janeiro, quando todo o elenco volta de férias. O treinador agradeceu a todos pelo período que viveu na Arábia Saudita e avisou que seguirá na torcida pelo clube que esteve à frente por sete meses.

"Posso dizer que foi uma das experiências mais bacanas da minha vida. Quero agradecer nominalmente o Ministro Abu Nasser Turki Al Alsheik, que abriu as portas do futebol saudita para a minha equipe de trabalho, além do senhor Hatim, presidente do clube, que sempre me deu todo o suporte para o trabalho, além de todos funcionários do clube", escreveu o agora treinador do Corinthians.

"Sou grato também ao carinho que recebi do povo saudita desde o meu primeiro dia aqui. A recepção e o tratamento deles comigo e com minha família foi incrível. Sempre guardarei comigo tudo que vivi neste lindo país que é a Arábia Saudita. Estarei na torcida pelo Al-Wehda. Obrigado!", prosseguiu.

Carille trará quase toda a comissão técnica de volta ao Corinthians. Estão confirmados o auxiliar técnico Leandro Silva, o observador técnico Mauro da Silva, o preparador físico Walmir Cruz e o analista de desempenho Denis Luup. A exceção será o preparador de goleiros Mauri Lima por não ter boa relação com o presidente Andrés Sanchez. Mauri seguirá no Al-Wehda.

O retorno antecipado facilitará a preparação do Corinthians para a próxima temporada. Desde a confirmação do treinador feita na semana passada, ele vem conversando com a diretoria do clube pelo telefone.

As conversas giram em torno da montagem do elenco para 2019. O Corinthians já confirmou cinco reforços para a próxima temporada: o lateral-direito Michel Macedo, os volantes Richard e Ramiro, além dos atacantes André Luis e Gustavo Mosquito.

A diretoria ainda tenta trazer o atacante Luan, do Atlético-MG, o meia Sornoza, do Fluminense, o zagueiro Leandro Castán, do Vasco, e o lateral-esquerdo Uendel, do Internacional.