Carille aponta evolução do setor ofensivo corintiano em vitória

O técnico Fábio Carille elogiou o setor ofensivo do Corinthians após a vitória por 1 a 0 sobre o CSA, neste domingo, na arena do clube em Itaquera, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

Na visão do treinador, o ataque melhorou em relação aos últimos jogos, mas ainda tem muito a evoluir. Com oito gols, o Corinthians tem um dos piores ataques da competição, à frente apenas dos de CSA (três gols) e Avaí (quatro).

O setor ofensivo corintiano tem sido muito criticado desde o início da temporada. Carille esperou pela parada do Brasileirão para a disputa da Copa América e a possibilidade de aproveitar a intertemporada com o objetivo de ajustar o setor ofensivo.

"(O ataque) Foi bom, tivemos combinações. Essa está sendo minha busca. Demos um passo importante. Tem uma semana importante para treinar até os próximos jogos. Tivemos um crescimento legal. Não fizemos os gols, mas criamos. Estávamos com dificuldade, mas criamos mais do que o normal", disse.