Carille aposta em Manoel e Henrique como zaga ideal

Apesar das falhas recorrentes da defesa do Corinthians, o técnico Fábio Carille decidiu bancar a dupla formada por Manoel e Henrique. Os zagueiros são os únicos já confirmados para o clássico com o São Paulo, amanhã, na Arena Corinthians.

“É a dupla que eu vou trabalhar”, disse o treinador após o empate com o Racing, pela Copa Sul-Americana. Os outros defensores do elenco são Pedro Henrique, Léo Santos e Marllon.

Das nove partidas disputadas neste ano, o time sofreu gols em sete. O cenário atual é muito diferente das temporadas anteriores, quando o time tinha uma defesa quase intransponível. No título brasileiro de 2017 e nas conquistas estaduais do mesmo ano e de 2018 o Corinthians foi o menos vazado.

O volante Ralf falou sobre o assunto. “O Carille vem estudando a melhor proposta para nós, da parte defensiva. É início de competição, mas não podemos ficar tomando gols bobos e perdendo pontos. Na Copa do Brasil poderíamos ter uma eliminação precoce”, afirmou, referindo-se ao empate por 2 a 2 com o Ferroviário (CE). O Corinthians se classificou por ter melhor posição no ranking e agora vai receber o Avenida, quarta-feira, na arena.